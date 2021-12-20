|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ŞEYH MEHMET TÜYSÜZ YAŞ : 71
|Vefat Tarihi
|:
|18 Aralık 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|AYHAN TÜYSÜZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5052225320
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|YENİPINAR MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN FAHRİ VE PTT'DEN EMEKLİ ALİ TÜYSÜZ'ÜN KARDEŞLERİ; AYHAN, GÜLHANIM, BEHİYE VE SEVİNÇ TÜYSÜZ'ÜN BABALARI; ABDURRAHMAN, SADİ, BAHTİYAR VE MUHAMMED TÜYSÜZ'ÜN AMCALARI, BEKİR TÜYSÜZ'ÜN BACANAĞI ŞEYH MEHMET TÜYSÜZ VEFAT ETTİ.
Şeyh Mehmet Tüysüz Vefat Etti 18.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
20 Aralık 2021 Pazartesi 09:57
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