Şeyh Mehmet Tüysüz Vefat Etti 18.12.2021

Yakınları

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YENİPINAR MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN FAHRİ VE PTT'DEN EMEKLİ ALİ TÜYSÜZ'ÜN KARDEŞLERİ; AYHAN, GÜLHANIM, BEHİYE VE SEVİNÇ TÜYSÜZ'ÜN BABALARI; ABDURRAHMAN, SADİ, BAHTİYAR VE MUHAMMED TÜYSÜZ'ÜN AMCALARI, BEKİR TÜYSÜZ'ÜN BACANAĞI ŞEYH MEHMET TÜYSÜZ VEFAT ETTİ.