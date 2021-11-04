|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SEYFETTİN DOLAŞ YAŞ : 42
|Vefat Tarihi
|:
|04 Kasım 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|KELYÜZ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE KELYÜZ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ABDULKADİR DOLAŞ
|Yakınlığı
|:
|HALASIOĞLU
|Telefon
|:
|5333843681
|Taziye Adresi
|:
|KELYÜZ KÖYÜ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN-KELYÜZ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ŞÜKRÜ DOLAŞ'IN OĞLU, ABUZER DOLAŞ'IN YEĞENİ, BEREKET VE YAKUP DOLAŞ'IN ABİLERİ; SABRİ, MEHMET NURİ, BELEDİYE PERSONELİ ABDULKADİR DOLAŞ, M.ŞÜKRÜ, NURİ VE BELEDİYE PERSONELİ MAHMUT DOĞAN'IN DAYISIOĞULLARI, SEYFETTİN DOLAŞ VEFAT ETTİ.
Seyfettin Dolaş Vefat Etti 04.11.2021
ADIYAMAN SON DAKİKA VEFAT
adıyamanlılar net
04 Kasım 2021 Perşembe 09:53
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