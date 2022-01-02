|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ŞEVKET ÖZKALAN YAŞ : 83
|Vefat Tarihi
|:
|02 Ocak 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MESUT ÖZKALAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5435259555
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ ABUZER KEYA'NIN OĞLU; AHMET, MAHMUT VE RAHMETLİ MEHMET ÖZKALAN'IN KARDEŞLERİ, SITKI DOĞUNÇ VE MAHMUT ARPACI'NIN BACANAKLARI, ZİYA PAYAM'IN ENİŞTESİ, KUYUMCU MESUT VE METİN ÖZKALAN'IN BABALARI, MURAT KÜÇÜKEL'İN KAYINBABASI, ADIYAMAN BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ MÜZEYYEN ÖZKALAN HALLAÇ'IN DEDESİ ŞEVKET ÖZKALAN VEFAT ETTİ.
Şevket Özkalan Vefat Etti 02.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
02 Ocak 2022 Pazar 19:59
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