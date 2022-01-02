Şevket Özkalan Vefat Etti 02.01.2022

Yakınları

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RAHMETLİ ABUZER KEYA'NIN OĞLU; AHMET, MAHMUT VE RAHMETLİ MEHMET ÖZKALAN'IN KARDEŞLERİ, SITKI DOĞUNÇ VE MAHMUT ARPACI'NIN BACANAKLARI, ZİYA PAYAM'IN ENİŞTESİ, KUYUMCU MESUT VE METİN ÖZKALAN'IN BABALARI, MURAT KÜÇÜKEL'İN KAYINBABASI, ADIYAMAN BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ MÜZEYYEN ÖZKALAN HALLAÇ'IN DEDESİ ŞEVKET ÖZKALAN VEFAT ETTİ.