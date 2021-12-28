|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SEVİM ÖZER YAŞ : 56
|Vefat Tarihi
|:
|28 Aralık 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|GÖKHAN ÖZER
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5444456230
|Taziye Adresi
|:
|YENİPINAR MAHALLESİ, YENİPINAR TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAMAZAN ÖZER'İN HANIMI; GÖKHAN, ERKAN VE YUNUS ÖZER'İN ANNELERİ SEVİM ÖZER VEFAT ETTİ.
Sevim Özer Vefat Etti 28.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
28 Aralık 2021 Salı 09:35
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