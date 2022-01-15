Sevgi Arpacı Vefat Etti 15.01.2022

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TEKELDEN EMEKLİ MERHUM MUSTAFA VE GÜLÜSTAN BAYAM'IN KIZI PTT'DEN EMEKLİ MAHMUT NÖVFEL ARPACI'NIN EŞİ MİMAR PELİN ARPACI BİLGE VE DOÇ. DR. HALDUN ARPACI'NIN ANNESİ KİMYACI ZİYA BAYAM'IN KIZKARDEŞİ KUYUMCU METİN, MESUT ÖZKALAN VE ZİRAAT MÜH. ERDAL DOĞUNÇ'UN TEYZESİ DR. MUSTAFA BAYAM'IN HALASI SEVGİ ARPACI VEFAT ETMİŞTİR.