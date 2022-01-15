|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SEVGİ ARPACI YAŞ : 64
|Vefat Tarihi
|:
|15 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MAHMUT NÖVFEL ARPACI
|Yakınlığı
|:
|EŞİ
|Telefon
|:
|5385511375
|Taziye Adresi
|:
|ALİTAŞI MAH. ELİT APT. KAT:2/6
|Yakınları
|:
|TEKELDEN EMEKLİ MERHUM MUSTAFA VE GÜLÜSTAN BAYAM'IN KIZI PTT'DEN EMEKLİ MAHMUT NÖVFEL ARPACI'NIN EŞİ MİMAR PELİN ARPACI BİLGE VE DOÇ. DR. HALDUN ARPACI'NIN ANNESİ KİMYACI ZİYA BAYAM'IN KIZKARDEŞİ KUYUMCU METİN, MESUT ÖZKALAN VE ZİRAAT MÜH. ERDAL DOĞUNÇ'UN TEYZESİ DR. MUSTAFA BAYAM'IN HALASI SEVGİ ARPACI VEFAT ETMİŞTİR.
Sevgi Arpacı Vefat Etti 15.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
15 Ocak 2022 Cumartesi 18:18
13 Okunma