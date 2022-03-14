|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SERKAN YİĞİT YAŞ : 21
|Vefat Tarihi
|:
|13 Mart 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|PİRİN KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT 16:00 PİRİN KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|CABBAR YİĞİT
|Yakınlığı
|:
|BABASI
|Telefon
|:
|5350645913
|Taziye Adresi
|:
|MALAZGİRT MAHALLESİ, MALAZGİRT CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|CABBAR YİĞİT'İN OĞLU, ERKAN VE GÖKHAN YİĞİT'İN KARDEŞLERİ, DOĞUŞ PARTİSİ İL BAŞKANI EYÜP GEZER'İN YEĞENİ SERKAN YİĞİT VEFAT ETTİ.
Serkan Yiğit Vefat Etti 13.03.2022
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
14 Mart 2022 Pazartesi 09:45
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