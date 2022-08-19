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Serap Saadet Çelebi Vefat Etti 19.08.2022

Serap Saadet Çelebi Vefat Etti 19.08.2022

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19 Ağustos 2022 Cuma 11:06
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Serap Saadet Çelebi Vefat Etti 19.08.2022

Yaş : 64

Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI

Yakını : ALPARSLAN

Yakınlığı : OĞLU

Telefon : 5322260605

Taziye Adresi : ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN

Yakınları : HACI YUSUF ÇELEBİ'NİN HANIMI; RAHMETLİ H. SITKI PEKTAŞ'IN KIZI, NECMİ VE NAZIM PEKTAŞ'IN KIZKARDEŞLERİ, SABRİ TAŞTAN'IN YENGESİ; CİHAT TAŞTAN, HALUK BİLGİÇ VE MUSTAFA ASLAN'IN KAYINVALİDELERİ, MELİKŞAH ÇELEBİ VE SAFA TAŞTAN'IN BÜYÜKANNELERİ; ALPARSLAN, FATİH VE HAMİT ÇELEBİ'NİN ANNELERİ, SERAP SAADET ÇELEBİ VEFAT ETTİ.

Anahtar Kelimeler:
Serap Saadet Çelebi Vefat Etti 19.08.2022
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