|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ŞENAY TAŞKIN YAŞ : 35
|Vefat Tarihi
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|07 Aralık 2021 Salı
|Defin Yeri
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|SAMSAT GÖLTARLA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE SAMSAT GÖLTARLA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|NURİ TAŞKIN
|Yakınlığı
|:
|KAYINBİRADERİ
|Telefon
|:
|5305587402
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|SAMSAT GÖLTARLA KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ÖMER TAŞKIN'IN KIZI, TURGAY TAŞKIN'IN KIZKARDEŞİ, ALİ TAŞKIN'IN EŞİ; OSMAN, SALİH, NURİ, YUNUS VE ÖMER TAŞKIN'IN YENGELERİ GAFFARİ TAŞKIN'IN YEĞENİ ŞENAY TAŞKIN VEFAT ETTİ.
Şenay Taşkın Vefat Etti 07.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
07 Aralık 2021 Salı 10:26
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