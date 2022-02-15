|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ŞEMSE KARAYILAN YAŞ : 92
|Vefat Tarihi
|:
|15 Şubat 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MUSTAFA KARAYILAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5432315769
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ABDURRAHMAN VE MUSTAFA KARAYILAN'IN ANNELERİ, HACI DOĞAN'IN ABLASI, FEVZİ DOĞAN'IN HALASI; YAKUP, SUAT ÖZKOÇAK, İBRAHİM VE CELALETTİN KARAYILAN'IN YENGELERİ ŞEMSE KARAYILAN VEFAT ETTİ.
Şemse Karayılan Vefat Etti 15.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
15 Şubat 2022 Salı 10:36
5 Okunma