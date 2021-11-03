|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SELVİYE YALÇIN YAŞ : 79
|Vefat Tarihi
|:
|03 Kasım 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET YALÇIN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5353044198
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ADIYAMAN ÇENÇEN KÖYÜ SAKİNLERİNDEN BAHRİ, MUSTAFA, MEHMET, NEVZAT VE SELAHATTİN YALÇIN'IN ANNELERİ, HASAN YALÇIN'IN HANIMI SELVİYE YALÇIN VEFAT ETTİ.
Selviye Yalçın Vefat Etti 03.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
03 Kasım 2021 Çarşamba 09:11
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