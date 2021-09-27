Selviye Kızılbay Vefat Etti 27.09.2021

Yakınları

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ADIYAMAN-HAYDARANLI RAHMETLİ ABUZER KIZILBAY'IN HANIMI; ŞEYHO, HACI VE MEHMET KIZILBAY'IN YENGELERİ; BASRİ HASAN VE MEHMET YILDIRIMIN KIZ KARDEŞLERİ; MEMET, HASAN, BASRİ, MAHMUT VE ENVER KIZILBAY'IN ANNELERİ SELVİ KIZILBAY VEFAT ETTİ.