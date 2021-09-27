|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SELVİYE KIZILBAY YAŞ : 76
|Vefat Tarihi
|:
|27 Eylül 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
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|Defin Zamanı
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|Yakını
|:
|ENVER KIZILBAY
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5326253771
|Taziye Adresi
|:
|TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ
|Yakınları
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|ADIYAMAN-HAYDARANLI RAHMETLİ ABUZER KIZILBAY'IN HANIMI; ŞEYHO, HACI VE MEHMET KIZILBAY'IN YENGELERİ; BASRİ HASAN VE MEHMET YILDIRIMIN KIZ KARDEŞLERİ; MEMET, HASAN, BASRİ, MAHMUT VE ENVER KIZILBAY'IN ANNELERİ SELVİ KIZILBAY VEFAT ETTİ.
Selviye Kızılbay Vefat Etti 27.09.2021
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
27 Eylül 2021 Pazartesi 13:21
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