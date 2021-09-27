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Selviye Kızılbay Vefat Etti 27.09.2021

ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Eylül 2021 Pazartesi 13:21
38 Okunma
Selviye Kızılbay Vefat Etti 27.09.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : SELVİYE KIZILBAY YAŞ : 76
Vefat Tarihi : 27 Eylül 2021 Pazartesi
Defin Yeri : ...
Defin Zamanı : ...
Yakını : ENVER KIZILBAY
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5326253771
Taziye Adresi : TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ
Yakınları : ADIYAMAN-HAYDARANLI RAHMETLİ ABUZER KIZILBAY'IN HANIMI; ŞEYHO, HACI VE MEHMET KIZILBAY'IN YENGELERİ; BASRİ HASAN VE MEHMET YILDIRIMIN KIZ KARDEŞLERİ; MEMET, HASAN, BASRİ, MAHMUT VE ENVER KIZILBAY'IN ANNELERİ SELVİ KIZILBAY VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Selviye Kızılbay Vefat Etti 27.09.2021
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