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Selim Kırmızı Vefat Etti 04.03.2022

ADIYAMAN VEFAT

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
04 Mart 2022 Cuma 11:45
15 Okunma
Selim Kırmızı Vefat Etti 04.03.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : SELİM KIRMIZI YAŞ : 81
Vefat Tarihi : 04 Mart 2022 Cuma
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : MEHMET KIRMIZI
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5342445187
Taziye Adresi : YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : MEHMET, BİLAL, HASAN, HÜSEYİN VE ÖMER KIRMIZI'NIN BABALARI, SELİM KIRMIZI VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Selim Kırmızı Vefat Etti 04.03.2022
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