|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SELİM KIRMIZI YAŞ : 81
|Vefat Tarihi
|:
|04 Mart 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET KIRMIZI
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5342445187
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MEHMET, BİLAL, HASAN, HÜSEYİN VE ÖMER KIRMIZI'NIN BABALARI, SELİM KIRMIZI VEFAT ETTİ.
Selim Kırmızı Vefat Etti 04.03.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
04 Mart 2022 Cuma 11:45
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