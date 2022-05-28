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Sefer Harıkçı Vefat Etti 28.05.2022

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28 Mayıs 2022 Cumartesi 21:44
7 Okunma
Sefer Harıkçı Vefat Etti 28.05.2022

Yaş : 82

Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI

Yakını : METİN

Yakınlığı : OĞLU

Telefon : 5071654858

Taziye Adresi : TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN

Yakınları : TAHSİN VE MAHMUT KARACA'NIN ENİŞTELERİ, ABDURRAHMAN GÜNDÜZ VE MALİ MÜŞAVİR METİN HARIKÇI'NIN DAYILARI, ZEYNAL ÖZKİN'İN KAYINBABASI, MEHMET GÜNEŞ'İN TEYZESİNİN KOCASI; MURAT, FATİH, YUNUS, MUHAMMED VE TURGUT HARIKÇI'NIN DEDELERİ, RAHMETLİ TURGUT VE iNTERNET GATETECİLER DERNEĞİ BAŞKANI METİN HARIKÇI'NIN BABASI SEFER HARIKÇI VEFAT ETTİ.

Anahtar Kelimeler:
Sefer Harıkçı Vefat Etti 28.05.2022
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