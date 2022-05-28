Sefer Harıkçı Vefat Etti 28.05.2022

Yaş : 82
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Yakını : METİN
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5071654858
Taziye Adresi : TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : TAHSİN VE MAHMUT KARACA'NIN ENİŞTELERİ, ABDURRAHMAN GÜNDÜZ VE MALİ MÜŞAVİR METİN HARIKÇI'NIN DAYILARI, ZEYNAL ÖZKİN'İN KAYINBABASI, MEHMET GÜNEŞ'İN TEYZESİNİN KOCASI; MURAT, FATİH, YUNUS, MUHAMMED VE TURGUT HARIKÇI'NIN DEDELERİ, RAHMETLİ TURGUT VE iNTERNET GATETECİLER DERNEĞİ BAŞKANI METİN HARIKÇI'NIN BABASI SEFER HARIKÇI VEFAT ETTİ.