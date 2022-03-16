|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SEDEF ÖZHAN YAŞ : 95
|Vefat Tarihi
|:
|16 Mart 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET ÖZHAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5334182896
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAHALLESİ, AHMET TOHUMCU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ HASAN HÜSEYİN ÖZHAN'IN HANIMI, EMEKLİ KADASTRO MÜDÜRÜ MEHMET, OSB BÖLGE MÜDÜRÜ MUSTAFA, SANKO GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HÜSEYİN, ÜMMÜ, GÜRKAN, RAHMETLİ MÜYESER, VAKAS VE ALİ ÖZHAN'IN ANNELERİ SEDEF ÖZHAN VEFAT ETTİ.
Sedef Özhan Vefat Etti 16.03.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
16 Mart 2022 Çarşamba 09:49
16 Okunma