|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SEDEF BİLİR YAŞ : 31
|Vefat Tarihi
|:
|12 Kasım 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|ÖMER DİŞKAYA
|Yakınlığı
|:
|BABASI
|Telefon
|:
|5469178008
|Taziye Adresi
|:
|ÖRENLİ KÜÇÜK PİRİN KOLEJ DURAĞI YANI
|Yakınları
|:
|ÖMER DİŞKAYA'NIN KIZI HACI SALİH DİŞKAYA'NIN TORUNU MEHMET BİLİR'İN EŞİ ALİ BİLİR'İN GELİNİ CUMALİ, SALİH VE ŞEYHMUS DİŞKAYA'NIN YEĞENİ SEDEF BİLİR VEFAT ETMİŞTİR.
Sedef Bilir Vefat Etti 12.11.2021
Adıyaman Son Haber
adıyamanlılar net
14 Kasım 2021 Pazar 19:15
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