|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ŞAZİYE ÖZCAN YAŞ : 84
|Vefat Tarihi
|:
|04 Şubat 2022 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|SIRRI ÖZDEMİR
|Yakınlığı
|:
|ENİŞTESİ
|Telefon
|:
|5344163014
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ REŞİT ÖZCAN'IN HANIMI, MOBİLYACI FARUK'UN ANNESİ, TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMEKLİ SIRRI ÖZDEMİR'İN KAYINVALİDESİ, YAŞAR VE RECEP ARPACI'NIN HALASI, İBRAHİM ÖZDEMİR'İN NENESİ ŞAZİYE ÖZCAN VEFAT ETTİ.
Şaziye Özcan Vefat Etti 04.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
04 Şubat 2022 Cuma 10:11
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