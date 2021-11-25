|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SALİH AKIN YAŞ : 81
|Vefat Tarihi
|:
|25 Kasım 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİ
|Yakını
|:
|YUNUS AKIN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5326415945
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|DAĞ KUYUCAK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN HACI KADİR AKIN'IN ENİŞTESİ, TELEKOM'DAN EMEKLİ MÜSLÜM AKIN'IN AMCASI, ABUZER ATLI VE HİKMET GÖÇ'ÜN KAYINBABALARI; YUNUS, MEHMET VE RAHMETLİ ABUZER AKIN'IN BABALARI SALİH AKIN VEFAT ETTİ.
Salih Akın Vefat Etti 25.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
25 Kasım 2021 Perşembe 13:36
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