|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ŞAKİR DEMİR YAŞ : 46
|Vefat Tarihi
|:
|22 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET ÜNSAL
|Yakınlığı
|:
|KAYINBİRADERİ
|Telefon
|:
|5446783256
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MAHMUT, MEHMET VE GAZİ DEMİR'İN ABİLERİ, TATLICI ŞAKİR DEMİR VEFAT ETTİ.
Şakir Demir vefat etti 22.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
22 Ocak 2022 Cumartesi 20:11
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