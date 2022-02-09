|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SAİT AKTEKİN YAŞ : 76
|Vefat Tarihi
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|09 Şubat 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|CELİL AKTEKİN
|Yakınlığı
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|OĞLU
|Telefon
|:
|5433450940
|Taziye Adresi
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|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|CELİL AKTEKİN'İN BABASI; ŞEVKET, MEHMET VE NAZIM ÇAVUŞOĞLU'NUN KARDEŞLERİ; CELAL GÜRSOY, MAHMUT VE RAMİZ ŞENGÜL'ÜN ENİŞTELERİ, METİN AYÇİN'İN KAYINBABASI, MUSTAFA ÇAVUŞOĞLU'NUN AMCASI, ÇAVUŞOĞLU SAİT AKTEKİN VEFAT ETTİ.
Sait Aktekin Vefat Etti 09.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
09 Şubat 2022 Çarşamba 10:03
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