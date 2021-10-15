|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SAİME DÜZEL YAŞ : 66
|Vefat Tarihi
|:
|15 Ekim 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|ABDURRAHMAN DÜZEL
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5438690793
|Taziye Adresi
|:
|TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ FIRINCI YUSUF DÜZEL'İN HANIMI, ABUZER DÜZEL VE BEDRİYE ERKMEN'İN YENGELERİ; ŞAHİN, ABBAS, ABDURRAHMAN DÜZEL VE ZELİHA NALBANT'IN ANNELERİ SAİME DÜZEL VEFAT ETTİ.
Saime Düzel Vefat Etti 15.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
15 Ekim 2021 Cuma 09:08
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