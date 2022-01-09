|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SAİM EKİNCİ YAŞI : 82
|Vefat Tarihi
|:
|08 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|AKŞAM NAMAZI YENİ MEZARLIK CAMİ
|Yakını
|:
|BAYRAM EKİNCİ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5367992968
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAH. MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|EMNİYET PERSONELİ ALİ TEKELDEN EMEKLİMUSTAFA,BAYRAM VE AHMET EKİNCİ'NİN BABALARI REZİPLİ HACI SAİM EKİNCİ VEFAT ETMİŞTİR
Saim Ekinci Vefat Etti 08.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
09 Ocak 2022 Pazar 12:18
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