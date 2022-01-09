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Saim Ekinci Vefat Etti 08.01.2022

ADIYAMAN VEFAT

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
09 Ocak 2022 Pazar 12:18
5 Okunma
Saim Ekinci Vefat Etti 08.01.2022
Vefat Edenin Adı Soyadı : SAİM EKİNCİ YAŞI : 82
Vefat Tarihi : 08 Ocak 2022 Cumartesi
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : AKŞAM NAMAZI YENİ MEZARLIK CAMİ
Yakını : BAYRAM EKİNCİ
Yakınlığı : OĞLU
Telefon : 5367992968
Taziye Adresi : MEHMET AKİF MAH. MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : EMNİYET PERSONELİ ALİ TEKELDEN EMEKLİMUSTAFA,BAYRAM VE AHMET EKİNCİ'NİN BABALARI REZİPLİ HACI SAİM EKİNCİ VEFAT ETMİŞTİR
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