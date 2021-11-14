Safiye Deveci Vefat Etti 11.11.2021

|efat Edenin Adı Soyadı
|:
|SAFİYE DEVECİ YAŞ : 81
|Vefat Tarihi
|:
|11 Kasım 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|TEVFİK DEVECİ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5466303649
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAH. ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ATAKENT KARICIK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MERHUM ŞEYHO DEVECİ'NİN EŞİ NAZIM, MAHMUT VE BELEDİYE PERSONELİ TEVFİK DEVECİ'NİN ANNESİ ABDULLAH VE MUSTAFA DEVECİ'NİN YENGESİ RAMAZAN SONUÇ, CEVDET ÇELİK, İSMAİL SEVİL VE RECAİ BATUR'UN KAYINVALİDESİ SAFİYE DEVECİ VEFAT ETMİŞTİR.
Son Güncelleme: 14.11.2021 17:56