|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SAFİYE ÇALIŞKAN (YAŞI : 87)
|Vefat Tarihi
|:
|08 Kasım 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|AĞAÇKONAK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE AĞAÇKONAK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|YUSUF ÇALIŞKAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5364210788
|Taziye Adresi
|:
|MALATYA / YEŞİLYURT KUŞDOĞAN KÖYÜ
|Yakınları
|:
|AĞAÇKONAK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN YUSUF, MEHMET, HAMZA VE MEHMET HANİFİ ÇALIŞKAN'IN ANNELERİ; HÜSEYİN BEREKET'İN ABLASI, SAFİYE ÇALIŞKAN VEFAT ETTİ.
Safiye Çalışkan Vefat Etti 08.11.2021
ADIYAMAN HABER
adıyamanlılar net
08 Kasım 2021 Pazartesi 09:28
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