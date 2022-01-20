|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SADETTİN POLAT YAŞ : 75
|Vefat Tarihi
|:
|20 Ocak 2022 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ NAMAZI YENİ MEZARLIK CAMİ
|Yakını
|:
|EYÜP POLAT
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5327644975
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|EYÜP VE BARIŞ POLAT'IN BABALARI, MAHMUT TATAR'IN KAYINBABASI, SADETTİN POLAT VEFAT ETTİ.
Sadettin Polat Vefat Etti 20.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
20 Ocak 2022 Perşembe 11:27
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