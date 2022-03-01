|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|SABRİ ŞANCI YAŞ : 58
|Vefat Tarihi
|:
|01 Mart 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|KAHTA ASRİ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE KAHTA ASRİ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|YUSUF ŞANCI
|Yakınlığı
|:
|ABİSİ
|Telefon
|:
|5326046053
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|YUSUF VE MEHMET ŞANCI'NIN KARDEŞLERİ, HACI YUSUF VE SADIK ŞANCI'NIN BABALARI, SABRİ ŞANCI VEFAT ETTİ.
Sabri Şancı Vefat Etti 01.03.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
01 Mart 2022 Salı 10:02
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