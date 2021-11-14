|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ŞABAN ÖZBAĞDEM YAŞ : 66
|Vefat Tarihi
|:
|11 Kasım 2021 Perşembe
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|FERHAT ÖZBAĞDEM
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5366699332
|Taziye Adresi
|:
|BAHÇECİK MAH. LATİF GÜRSOY TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|İBRAHİM, KADİR, FERHAT VE HALİT ÖZBAĞDEM'İN BABASI TERZİ ŞABAN ÖZBAĞDEM VEFAT ETMİŞTİR.
Şaban Özbağdem Vefat Etti 11.11.2021
Adıyaman Vefat
adıyamanlılar net
14 Kasım 2021 Pazar 18:02
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