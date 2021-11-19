|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|RÜSTEM DİŞ YAŞ : 61
|Vefat Tarihi
|:
|19 Kasım 2021 Cuma
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|BEKİR DİŞ
|Yakınlığı
|:
|ABİSİ
|Telefon
|:
|5347015096
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ ABDURRAHMAN DİŞ'İN OĞLU, UĞUR DİŞ'İN BABASI; BEKİR, NABİ, HANİFİ VE TALİP DİŞ'İN KARDEŞLERİ RÜSTEM DİŞ VEFAT ETTİ.
Rüstem Diş Vefat Etti 19.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
19 Kasım 2021 Cuma 09:54
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