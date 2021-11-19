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Rüstem Diş Vefat Etti 19.11.2021

ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
19 Kasım 2021 Cuma 09:54
47 Okunma
Rüstem Diş Vefat Etti 19.11.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : RÜSTEM DİŞ YAŞ : 61
Vefat Tarihi : 19 Kasım 2021 Cuma
Defin Yeri : BELEDİYE MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
Yakını : BEKİR DİŞ
Yakınlığı : ABİSİ
Telefon : 5347015096
Taziye Adresi : MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
Yakınları : RAHMETLİ ABDURRAHMAN DİŞ'İN OĞLU, UĞUR DİŞ'İN BABASI; BEKİR, NABİ, HANİFİ VE TALİP DİŞ'İN KARDEŞLERİ RÜSTEM DİŞ VEFAT ETTİ.
Anahtar Kelimeler:
Rüstem Diş Vefat Etti 19.11.2021
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