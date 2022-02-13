|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|RUKİYE TANDIRCI YAŞ : 87
|Vefat Tarihi
|:
|13 Şubat 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|YÜKSEL KAYIR
|Yakınlığı
|:
|ENİŞTESİ
|Telefon
|:
|5447120802
|Taziye Adresi
|:
|YENİPINAR MAH. YENİPINAR TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|ATİF, ABDULLAH, ABDURRAHMAN, MUSTAFA VE AHMET TANDIRCI'NIN ANNESİ YÜKSEL KAYIR'IN KAYINVALİDESİ RUKİYE TANDIRCI VEFAT ETMİŞTİR.
Rukiye Tandırcı Vefat Etti 13.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
13 Şubat 2022 Pazar 11:15
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