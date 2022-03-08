|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|REMZİYE YÜCEL YAŞ : 46
|Vefat Tarihi
|:
|08 Mart 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET KILIÇ
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5434618245
|Taziye Adresi
|:
|MEHMET AKİF MAHALLESİ, MEHMET KARINCA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ZEYNAL KILIÇ'IN KIZI; MEHMET, ABDULLAH VE SİNAN KILIÇ'IN ABLALARI, MUSTAFA EVLİYAOĞLU'NUN YEĞENİ REMZİYE YÜCEL VEFAT ETTİ.
Remziye Yücel Vefat Etti 08.03.2022
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adıyamanlılar net
08 Mart 2022 Salı 10:29
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