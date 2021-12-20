|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|REMZİYE KÜÇÜKARSLAN YAŞ : 74
|Vefat Tarihi
|:
|18 Aralık 2021 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MEHMET KÜÇÜKARSLAN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5384246088
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|PALANLI KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ABDURRAHMAN KÜÇÜKARSLAN'IN HANIMI; MEHMET, MÜSLÜM, BAYRAM, MURAT, AYŞE, TÜRKAN, AYSEL, ÖZLEM VE HASRET KÜÇÜKARSLAN'IN ANNELERİ REMZİYE KÜÇÜKARSLAN VEFAT ETTİ.
Remziye Küçükarslan Vefat Etti 18.12.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
20 Aralık 2021 Pazartesi 09:44
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