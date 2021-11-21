|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|REFİKA TEKİN YAŞ : 72
|Vefat Tarihi
|:
|21 Kasım 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|NARLIK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|11:00 NARLIK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|CAFER TEKİN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5337422255
|Taziye Adresi
|:
|BABAROS HAYRETTİN MAHALLESİ, ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|YUSUF TEKİN'İN HANIMI, CAFER VE KEMAL TEKİN'İN ANNELERİ; ALİ, CENGİZ, KEMAL VE ERDAL ÖZDAŞ'IN HALALARI, NEVZAT YILDIRIM'IN DAYISI KIZI REFİKA TEKİN VEFAT ETTİ.
Refika Tekin Vefat Etti 21.11.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
21 Kasım 2021 Pazar 19:40
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