|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|RAMİZ ALPER YAŞ : 67
|Vefat Tarihi
|:
|22 Şubat 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ABDURRAHMAN TAŞTAN
|Yakınlığı
|:
|DAMADI
|Telefon
|:
|5331638838
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ORHAN, İLHAN VE EROL ALPER'İN ABİLERİ; ABDURRAHMAN, ALİ VE UMUT TAT'IN ENİŞTELERİ; ABDURRAHMAN TAŞTAN, BEKİR GÜLER VE FEVZİ KOÇ'UN KAYINBABALARI, KARAYOLLARINDAN EMEKLİ RAMİZ ALPER VEFAT ETTİ.
Ramiz Alper Vefat Etti 22.02.2022
ADIYAMAN VEFAT HABERLERİ
adıyamanlılar net
22 Şubat 2022 Salı 09:39
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