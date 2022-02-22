Ramiz Alper Vefat Etti 22.02.2022

Yakınları

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ORHAN, İLHAN VE EROL ALPER'İN ABİLERİ; ABDURRAHMAN, ALİ VE UMUT TAT'IN ENİŞTELERİ; ABDURRAHMAN TAŞTAN, BEKİR GÜLER VE FEVZİ KOÇ'UN KAYINBABALARI, KARAYOLLARINDAN EMEKLİ RAMİZ ALPER VEFAT ETTİ.