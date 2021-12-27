|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|RAMAZAN TOSUN YAŞ : 70
|Vefat Tarihi
|:
|27 Aralık 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|AHMET TOSUN
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5333080959
|Taziye Adresi
|:
|SİTELER MAHALLESİ, HACI GULİ BALTA TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|İMAM AĞA MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN MEHMET, SAİT, ABDURRAHMAN, KADİR, MEHMET GULİ VE YUSUF TOSUN'UN ABİLERİ, MUZAFFER ÇELİKCİ VE RAMAZAN AYAZ'IN KAYINBABALARI, MEHMET VE BELEDİYE VETERİNER MÜDÜRÜ AHMET TOSUN'UN BABALARI RAMAZAN TOSUN VEFAT ETTİ.
Ramazan Tosun Vefat Etti 27.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
27 Aralık 2021 Pazartesi 09:50
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