Ramazan Tosun Vefat Etti 27.12.2021

Yakınları

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İMAM AĞA MAHALLESİ SAKİNLERİNDEN MEHMET, SAİT, ABDURRAHMAN, KADİR, MEHMET GULİ VE YUSUF TOSUN'UN ABİLERİ, MUZAFFER ÇELİKCİ VE RAMAZAN AYAZ'IN KAYINBABALARI, MEHMET VE BELEDİYE VETERİNER MÜDÜRÜ AHMET TOSUN'UN BABALARI RAMAZAN TOSUN VEFAT ETTİ.