|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|RAMAZAN KILINÇ YAŞ : 72
|Vefat Tarihi
|:
|06 Nisan 2022 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİ
|Yakını
|:
|MEHMET KILINÇ
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5337379288
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ, YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|GERGERLİ, BELEDİYEDEN EMEKLİ MEHMET KILINÇ'IN KARDEŞİ; NECMİ, NİYAZİ, BEKİR VE MUSTAFA KILINÇ'IN BABALARI, ODUNCU PAZARI ESNAFI RAMAZAN KILINÇ VEFAT ETTİ.
Ramazan Kılınç Vefat Etti 06.04.2022
adıyamanlılar net
06 Nisan 2022 Çarşamba 10:41
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