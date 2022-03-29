|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|RAMAZAN IŞIK YAŞ : 76
|Vefat Tarihi
|:
|29 Mart 2022 Salı
|Defin Yeri
|:
|UZUNPINAR KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT: 11:00 UZUNPINAR KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ABDULLAH IŞIK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5520885110
|Taziye Adresi
|:
|UZUNPINAR KÖYÜ TAZİYE EVİ
|Yakınları
|:
|UZUNPINAR KÖYÜ SAKİNLERİNDEN ABDULLAH, BİLAL, YILMAZ, MEHMET VE EMRE IŞIK'IN BABALARI, RAMAZAN IŞIK VEFAT ETTİ.
Ramazan Işık Vefat Etti 29.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
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29 Mart 2022 Salı 11:35
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