|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|RAMAZAN GÜNGÖREN YAŞ : 60
|Vefat Tarihi
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|06 Mart 2022 Pazar
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|MÜSLÜM GÜNGÖREN
|Yakınlığı
|:
|AMCASIOĞLU
|Telefon
|:
|5356639096
|Taziye Adresi
|:
|BARBAROS HAYRETTİN MAH. ŞEHİT AKİF GÜLEŞ TAZİYE EVİ
|Yakınları
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|BEBEK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MEHMET, MUSTAFA, BASRİ, SABRİ, ZEYNAL VE ABDURRAHMAN GÜNGÖREN'İN AMCASI SALİH VE MÜSLÜM GÜNGÖREN'İN AMCASIOĞLU RAMAZAN GÜNGÖREN VEFAT ETMİŞTİR.
Ramazan Güngören Vefat Etti 06.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
07 Mart 2022 Pazartesi 09:23
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