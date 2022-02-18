|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|RAMAZAN DEMİRCİ YAŞ : 72
|Vefat Tarihi
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|18 Şubat 2022 Cuma
|Defin Yeri
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|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
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|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
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|RAMAZAN ERDURAN
|Yakınlığı
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|ENİŞTESİ
|Telefon
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|5368135306
|Taziye Adresi
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|SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
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|AHMET, NECATİ VE YAKUP DEMİRCİ'NİN BABALARI, MEHMET VE MUSTAFA DEMİRCİ'NİN ABİLERİ; MAHMUT, ŞABAN VE YÜCEL DEMİRCİ'NİN AMCALARI, MEHMET VE RAMAZAN ERDURAN'IN KAYINBABALARI, TUTLU KASAP GENCİK RAMAZAN DEMİRCİ VEFAT ETTİ.
Ramazan Demirci Vefat Etti 18.02.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
18 Şubat 2022 Cuma 09:23
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