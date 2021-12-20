|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|RAHİME ERDOĞAN YAŞ : 65
|Vefat Tarihi
|:
|19 Aralık 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MAHMUT DOĞAN
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5457469676
|Taziye Adresi
|:
|ULUCAMİ MAHALLESİ, KIRIKDAŞ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ MAHMUT ERDOĞAN'IN HANIMI; HAMİT, AYDIN, EMRULLAH, SAADET VE GANİ ERDOĞAN'IN ANNELERİ, BELEDİYE PERSONELİ MAHMUT DOĞAN'IN ABLASI, EMİN VE İSMET ERDOĞAN'IN YENGELERİ, BİLAL GÜRBÜZ'ÜN KAYINVALİDESİ RAHİME ERDOĞAN VEFAT ETTİ.
Rahime Erdoğan Vefat Etti 19.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
20 Aralık 2021 Pazartesi 10:06
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