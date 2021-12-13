|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|RAFET BELLİBAŞ YAŞ : 08
|Vefat Tarihi
|:
|13 Aralık 2021 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|GÜZELYURT KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT: 10:00 GÜZELYURT KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|YUSUF EKİCİ
|Yakınlığı
|:
|DAYISI
|Telefon
|:
|5385811884
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|HASAN BELLİBAŞ'IN OĞLU; NURETTİN, ZİYA BELLİBAŞ, YUSUF VE MUSTAFA EKİCİ'NİN YEĞENLERİ; MEHMET EKİCİ'NİN TORUNU RAFET BELLİBAŞ VEFAT ETTİ.
Rafet Bellibaş vefat Etti 13.12.2021
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
13 Aralık 2021 Pazartesi 10:07
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