|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|RABİYE TAŞTAN YAŞ : 93
|Vefat Tarihi
|:
|07 Aralık 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|AHMET HOCA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE AHMET HOCA KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ALİ GÜNAYDIN
|Yakınlığı
|:
|YEĞENİ
|Telefon
|:
|5326236357
|Taziye Adresi
|:
|YENİ MAHALLE CEM EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|BEDRİYE, ZELİHA VE MEHMET TAŞTAN'IN ANNELERİ, ALİ GÜNAYDIN'IN HALASI RABİYE TAŞTAN VEFAT ETTİ.
Rabiye Taştan Vefat Etti 07.12.2021
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
08 Aralık 2021 Çarşamba 10:29
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