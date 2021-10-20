|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|RABİHA YOLCU YAŞ : 41
|Vefat Tarihi
|:
|20 Ekim 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|SİNAN YOLCU
|Yakınlığı
|:
|KAYINBİRADERİ
|Telefon
|:
|5532648628
|Taziye Adresi
|:
|ALTINŞEHİR MAHALLESİ, KADRİ GÜRSOY TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|MEHMET YOLCU'NUN GELİNİ, NURETTİN YOLCU'NUN HANIMI, MEHMET ALİ ÇABUKER'İN YENGESİ RABİHA YOLCU VEFAT ETTİ.
Rabia Yolcu Vefat Etti 20.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
20 Ekim 2021 Çarşamba 11:12
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