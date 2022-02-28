|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|RABİA ÖGEL YAŞ : 90
|Vefat Tarihi
|:
|27 Şubat 2022 Pazar
|Defin Yeri
|:
|KARAPINAR MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ KARAPINAR MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ABUZER ÖGEL
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5375435330
|Taziye Adresi
|:
|KARAPINAR MAHALLESİ, MEHMET ERDEMOĞLU TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|YUSUF ÖGEL'İN HANIMI, ABUZER ÖGEL'İN ANNESİ, ALİ KAMER'İN ABLASI RABİA ÖGEL VEFAT ETTİ.
Rabia Ögel Vefat Etti 27.02.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
28 Şubat 2022 Pazartesi 14:11
6 Okunma