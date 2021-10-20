|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|RABİA YAPRAK YAŞ : 85
|Vefat Tarihi
|:
|20 Ekim 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|SALİH YAPRAK
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5054083708
|Taziye Adresi
|:
|YUNUS EMRE MAHALLESİ, MÜZEYYEN KARAHAN TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|RAHMETLİ MEHMET YAPRAK'IN HANIMI, SALİH VE KADİR YAPRAK'IN ANNELERİ; İBRAHİM, NECATİ YAPRAK, NİHAT KAPLAN VE MEHMET DİCLE'NİN YENGELERİ, RABİA YAPRAK VEFAT ETTİ.
Rabia Bayrak Vefat Etti 20.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN ÖLÜM
adıyamanlılar net
20 Ekim 2021 Çarşamba 11:19
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