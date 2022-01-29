|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|PERİHAN TAŞAR YAŞ : 49
|Vefat Tarihi
|:
|29 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Defin Zamanı
|:
|DEFİN EDİLMİŞTİR.
|Yakını
|:
|İBRAHİM HALİL TAŞAR
|Yakınlığı
|:
|ABİSİ
|Telefon
|:
|5054340414
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|SÜMERBANK'TAN EMEKLİ YUSUF TAŞAR'IN KIZI; İBRAHİM HALİL, NECMETTİN VE ŞEVKET TAŞAR'IN KIZKARDEŞLERİ, PERİHAN TAŞAR VEFAT ETTİ.
Perihan Taşar Vefat Etti 29.01.2022
ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
29 Ocak 2022 Cumartesi 19:54
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