|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|OSMAN ULUĞ YAŞ : 78
|Vefat Tarihi
|:
|07 Mart 2022 Pazartesi
|Defin Yeri
|:
|BELEDİYE MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|İKİNDİ YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|ZEYNAL ABİDİN ULUĞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5053574902
|Taziye Adresi
|:
|TURGUT REİS MAHALLESİ, RAMAZAN KURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|AYFER, SEHER VE ZEYNAL ABİDİN ULUĞ'UN BABALARI, NEVRUZ VE MUSTAFA KEMAL ULUĞ'UN AMCALARI OSMAN ULUĞ VEFAT ETTİ.
Osman Uluğ Vefat Etti 07.03.2022
ADIYAMAN TAZİYE HABERLERİ
adıyamanlılar net
07 Mart 2022 Pazartesi 10:42
8 Okunma