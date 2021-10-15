Galeriler Yazarlar
Adıyaman 28°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1409.56
ALTIN
524.56
DOLAR
9.2306
STERLİN
12.7057
EURO
10.7055

Osman Taştan Vefat Etti 15.10.2021

ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
15 Ekim 2021 Cuma 09:10
28 Okunma
Osman Taştan Vefat Etti 15.10.2021
Vefat Edenin Adı Soyadı : OSMAN TAŞTAN YAŞ : 51
Vefat Tarihi : 15 Ekim 2021 Cuma
Defin Yeri : -
Defin Zamanı : -
Yakını : ÖMER TAŞTAN
Yakınlığı : ABİSİ
Telefon : 5432461150
Taziye Adresi : TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.
Yakınları : RAHMETLİ MEHMET TAŞTAN'IN OĞLU; ÖMER, MEHMET VE YAŞAR TAŞTAN'IN KARDEŞLERİ, İNCEBAĞ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN OSMAN TAŞTAN HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.
Anahtar Kelimeler:
Osman Taştan Vefat Etti 15.10.2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yusuf Tekin Vefat Etti 15.10.2021
Yusuf Tekin Vefat Etti 15.10.2021
Keziban Poyraz Vefat Etti 15.10.2021
Keziban Poyraz Vefat Etti 15.10.2021
Ayşe Kuştepe Vefat Etti 15.10.2021
Ayşe Kuştepe Vefat Etti 15.10.2021
Saime Düzel Vefat Etti 15.10.2021
Saime Düzel Vefat Etti 15.10.2021
Hasan Sayın Vefat Etti 14.10.2021
Hasan Sayın Vefat Etti 14.10.2021
Mehmet Emin Başkara Vefat Etti 14.10.2021
Mehmet Emin Başkara Vefat Etti 14.10.2021
Abdullah Özden Vefat Etti 14.10.2021
Abdullah Özden Vefat Etti 14.10.2021
Selviye Kılınç Vefat Etti 13.10.2021
Selviye Kılınç Vefat Etti 13.10.2021
Ali Aslancan Vefat Etti 13.10.2021
Ali Aslancan Vefat Etti 13.10.2021
Yusuf İlik Vefat Etti 13.10.2021
Yusuf İlik Vefat Etti 13.10.2021
Mustafa Terzioğlu Vefat Etti 13.10.2021
Mustafa Terzioğlu Vefat Etti 13.10.2021
Mehmet Taşan Vefat Etti 13.10.2021
Mehmet Taşan Vefat Etti 13.10.2021
Ayni Zeliha İzci Vefat Etti 13.10.2021
Ayni Zeliha İzci Vefat Etti 13.10.2021
Medine Avcı Vefat Etti 12.10.2021
Medine Avcı Vefat Etti 12.10.2021
Remziye Canlı Vefat Etti 12.10.2021
Remziye Canlı Vefat Etti 12.10.2021
Aytekin Gürsoy Vefat Etti 12.10.2021
Aytekin Gürsoy Vefat Etti 12.10.2021
Nazım Kardaş Vefat Etti 12.10.2021
Nazım Kardaş Vefat Etti 12.10.2021
Şükrü Çetin Vefat Etti 12.10.2021
Şükrü Çetin Vefat Etti 12.10.2021
Mahmut Çatan Vefat Etti 12.10.2021
Mahmut Çatan Vefat Etti 12.10.2021
Ayşe Güler Vefat Etti 11.10.2021
Ayşe Güler Vefat Etti 11.10.2021
Fatih Doğan Şehit Oldu 11.10.2021
Fatih Doğan Şehit Oldu 11.10.2021
Mustafa Karakuş Vefat Etti 10.10.2021
Mustafa Karakuş Vefat Etti 10.10.2021
Abdurrahman Er Vefat Etti 10.10.2021
Abdurrahman Er Vefat Etti 10.10.2021
Neslihan Pınar Vefat Etti 10.10.2021
Neslihan Pınar Vefat Etti 10.10.2021
Mahmut Genç Vefat Etti 10.10.2021
Mahmut Genç Vefat Etti 10.10.2021
Fatma Çakılkaya Vefat Etti 10.10.2021
Fatma Çakılkaya Vefat Etti 10.10.2021
Gürdal Kaya Vefat Etti 09.10.2021
Gürdal Kaya Vefat Etti 09.10.2021
Elif Şener Vefat Etti 08.10.2021
Elif Şener Vefat Etti 08.10.2021
İmmi Gülsüm Subaşı vefat Etti 08.10.2021
İmmi Gülsüm Subaşı vefat Etti 08.10.2021
Nergiz Üver Vefat Etti 08.10.2021
Nergiz Üver Vefat Etti 08.10.2021

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim