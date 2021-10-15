|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|OSMAN TAŞTAN YAŞ : 51
|Vefat Tarihi
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|15 Ekim 2021 Cuma
|Defin Yeri
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|-
|Defin Zamanı
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|-
|Yakını
|:
|ÖMER TAŞTAN
|Yakınlığı
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|ABİSİ
|Telefon
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|5432461150
|Taziye Adresi
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|TAZİYELERİNİZİ KAYITLI NUMARAYA İLETEBİLİRSİNİZ.
|Yakınları
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|RAHMETLİ MEHMET TAŞTAN'IN OĞLU; ÖMER, MEHMET VE YAŞAR TAŞTAN'IN KARDEŞLERİ, İNCEBAĞ KÖYÜ SAKİNLERİNDEN OSMAN TAŞTAN HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR.
Osman Taştan Vefat Etti 15.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
15 Ekim 2021 Cuma 09:10
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