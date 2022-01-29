|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|OSMAN KARAYILDIZ YAŞ : 94
|Vefat Tarihi
|:
|29 Ocak 2022 Cumartesi
|Defin Yeri
|:
|BÜYÜKKAVAKLI KARAKÖPRÜ KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|SAAT - 17:00 YENİ MEZARLIK CAMİİ
|Yakını
|:
|MİTHAT KARAYILDIZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5333063430
|Taziye Adresi
|:
|SÜMEREVLER MAHALLESİ, ABUZER YILDIRIM TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|CELAL, MUZAFFER, GÜLŞEN, TURAN, MİTHAT VE MEHMET KARAYILDIZ'IN BABALARI, OSMAN KARAYILDIZ VEFAT ETTİ.
Osman Karayıldız Vefat Etti 29.01.2022
ADIYAMAN VEFAT
adıyamanlılar net
29 Ocak 2022 Cumartesi 19:57
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