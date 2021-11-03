|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|OSMAN KARADAŞ YAŞ : 80
|Vefat Tarihi
|:
|03 Kasım 2021 Çarşamba
|Defin Yeri
|:
|ABUZER GAFFARİ ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE ABUZER GAFFARİ ZİYARETİ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|ABUZER KARADAŞ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5374226726
|Taziye Adresi
|:
|MALAZGİRT MAHALLESİ, MALAZGİRT CAMİİ TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|ABUZER, MAHMUT VE MEHMET KARADAŞ'IN BABALARI; BAHATTİN, ŞEVKET, HACI VE KAZIM KARADAŞ'IN ABİLERİ OSMAN KARADAŞ VEFAT ETTİ.
Osman Karadaş Vefat Etti 03.11.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE
adıyamanlılar net
03 Kasım 2021 Çarşamba 09:08
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