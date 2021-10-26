|Vefat Edenin Adı Soyadı
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|OSMAN FARUK BİLGİÇ YAŞ : 60
|Vefat Tarihi
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|24 Ekim 2021 Pazar
|Defin Yeri
|:
|DAĞKUYUCAK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Defin Zamanı
|:
|ÖĞLE DAĞKUYUCAK KÖYÜ MEZARLIĞI
|Yakını
|:
|HULUSİ BİLGİÇ
|Yakınlığı
|:
|KARDEŞİ
|Telefon
|:
|5394941769
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAH. MARAŞLILAR CAMİİ TAZİYE EVİ
|Yakınları
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|DAĞ KUYUCAK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MERHUM HİKMET BİLGİÇ'İN OĞLU HULUSİ, ZEYNEP, EMİNE VE SEVİM BİLGİÇ'İN KARDEŞİ OSMAN FARUK BİLGİÇ VEFAT ETMİŞTİR.
Osman Faruk Bilgiç Vefat Etti 24.10.2021
ADIYAMAN VEFAT
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26 Ekim 2021 Salı 11:05
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