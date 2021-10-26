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Osman Faruk Bilgiç Vefat Etti 24.10.2021

ADIYAMAN VEFAT

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26 Ekim 2021 Salı 11:05
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Osman Faruk Bilgiç Vefat Etti 24.10.2021

Vefat Edenin Adı Soyadı : OSMAN FARUK BİLGİÇ YAŞ : 60
Vefat Tarihi : 24 Ekim 2021 Pazar
Defin Yeri : DAĞKUYUCAK KÖYÜ MEZARLIĞI
Defin Zamanı : ÖĞLE DAĞKUYUCAK KÖYÜ MEZARLIĞI
Yakını : HULUSİ BİLGİÇ
Yakınlığı : KARDEŞİ
Telefon : 5394941769
Taziye Adresi : YEŞİLYURT MAH. MARAŞLILAR CAMİİ TAZİYE EVİ
Yakınları : DAĞ KUYUCAK KÖYÜ SAKİNLERİNDEN MERHUM HİKMET BİLGİÇ'İN OĞLU HULUSİ, ZEYNEP, EMİNE VE SEVİM BİLGİÇ'İN KARDEŞİ OSMAN FARUK BİLGİÇ VEFAT ETMİŞTİR.
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