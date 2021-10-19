|Vefat Edenin Adı Soyadı
|:
|ÖMER YILMAZ YAŞ : 67
|Vefat Tarihi
|:
|19 Ekim 2021 Salı
|Defin Yeri
|:
|-
|Defin Zamanı
|:
|-
|Yakını
|:
|AYDIN YILMAZ
|Yakınlığı
|:
|OĞLU
|Telefon
|:
|5336226944
|Taziye Adresi
|:
|YEŞİLYURT MAHALLESİ YEŞİLYURT TAZİYE EVİ-ADIYAMAN
|Yakınları
|:
|VEDAT, AYHAN VE ADIYAMAN BELEDİYESİNDEN EMEKLİ AYDIN YILMAZ'IN BABALARI; MEHMET, AHMET VE YUSUF YILMAZ'IN KARDEŞLERİ HASANCIKLI ÖMER YILMAZ VEFAT ETTİ.
Ömer Yılmaz Vefat Etti 19.10.2021
ADIYAMAN VEFAT, ADIYAMAN TAZİYE, ADIYAMAN ÖLÜM
adıyamanlılar net
19 Ekim 2021 Salı 09:03
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